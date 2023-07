No dejan de llegar opiniones sobre la situación de Marc Márquez. Si hace unos días fue Álvaro Bautista quien analizó la situación del piloto catalán, ahora ha sido el expiloto Marco Lucchinelli quien ha defendido al '93' de las críticas.

En una entrevista con 'GPOne', el campeón de 500cc en 1981 pidió respeto para Márquez: "Hay que mostrar respeto a Márquez. Hubo un momento en que el público actuaba como si fuera fútbol, con cosas como un ataúd o silbidos durante la entrega de premios. Esto no es un comportamiento deportivo".

"Marc ha ganado ocho títulos y hay que respetarlo. Tiene pelotas y los otros pilotos con su moto están todos en el hospital. Tal vez esté exagerando, pero creo que buena parte de la culpa la tiene su moto", añadió.

Al ser preguntado sobre si ve a Marc Márquez ganando otro título de MotoGP, Lucchinelli fue contundente: "Sí, si cambia de moto. Está en la misma situación que yo cuando pasé de Honda a Caviga. Está desmoralizado, pero en el fondo sabe que sigue siendo competitivo. También ganó con un brazo torcido. ¿Qué más se puede decir?".

El expiloto italiano fue contundente al expresar su opinión y defender a Márquez, pero matizó que siempre ha sido un piloto de su agrado: "No oculto el hecho de que siempre me ha gustado desde una edad temprana porque no se queja mucho. Incluso después de la lesión nunca se quejó. Volvió después de varias cirugías. Me gusta ese tipo de carácter".