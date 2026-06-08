La llamativa reacción de Bagnaia cuando Marc Márquez afirma que no piensa en el título

El compañero del ilerdense no dio crédito a las palabras del vigente campeón del mundo en rueda de prensa.

Este fin de semana hemos vuelto a ver al Marc Márquez de 2025 en Hungría. Sin estar aún al 100% físicamente, el '93' se impuso con puño de hierro en Balaton.

Pole, sprint, carrera... el de Cervera fue el mejor durante todo el fin de semana y ya está a 72 puntos de Marco Bezzecchi en la general.

En rueda de prensa, a Marc le preguntaron si estaba pensando en la remontada y el vigente campeón, muy serio, afirmó que no.

"Ya me gustaría decirte después del parón veraniego que estoy listo para atacar, pero ahora no es el momento", explicó.

"Ahora tengo más cosas que perder que de ganar", añadió el eneacampeón del mundo mientras su compañero, Bagnaia, negaba con la cabeza a su saludo.

"Estaba pensando que nunca jugaré al póker con Marc", replicó el italiano cuando le preguntaron por una reacción cuando menos llamativa.