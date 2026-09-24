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Agente libre

Esteban Ocon confirma que Haas no cuenta con él para 2027

Después de los rumores sobre una posible salida, ahora Ocon confirma que no seguirá en el equipo la próxima temporada.

Esteban Ocon Esteban OconGetty

Después de muchos rumores que colocaban a Esteban Ocon fuera de Haas para la temporada, ha sido el propio piloto el que ha salido a confirmarlo: no estará en el equipo en 2027 y se ha convertido en "agente libre".

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, Ocon habló muy claro en sala de prensa: "En estos momentos soy definitivamente un agente libre para el próximo año".

"Hay cosas que se están hablando que están fuera de mi control y hay ciertos asuntos que no dependen de mí. Así que seguiré apretando hasta final de año y veremos qué pasa. "Es tranquilizador saber que estoy haciendo un buen trabajo. Evidentemente, mi rendimiento no ha sido un problema este año", dice el piloto francés.

Haas mira al joven Rafael Camara

Según informó 'Auto Racer', Haas está interesado en el joven brasileño Rafael Camara.

El citado medio ha relatado unas pruebas que Haas le ha hecho a Camara, actual piloto de reserva de Ferrari, y han salido encantados con sus resultados. Tomaría el asiento de un Esteban Ocon que ya busca un nuevo proyecto. Aunque lo tendrá complicado en la Fórmula 1.

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