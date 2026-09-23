¿Asesinó su mujer a Josep Juanpere?: el sorprendente giro en la investigación de la muerte del afamado arquitecto

La muerte el arquitecto Josep Juanpere, que en un principio se creyó que se había producido de forma natural, ha dado un giro inesperado después de que los Mossos d'Esquadra hayan detenido a su mujer por, presuntamente, estar relacionada con las causas del fallecimiento.

El caso de la muerte del afamado arquitecto Josep Juanpere, fallecido el pasado diciembre en Baqueira, en el Vall d'Aran, ha dado un vuelco.

Todo apuntaba a que había sido una muerte natural a causa de un infarto, pero ahora los Mossos han detenido a su pareja por, presuntamente, estar relacionada con las causas del fallecimiento.

Los Mossos d'Esquadra mantienen el secreto de sumario entorno a este caso y los registros que se han producido tanto en Madrid como en Málaga.

Lo que llamó la atención de los agentes sobre esta mujer de 65 años fue que, cuando llegó el sobrino de Juanpere tras horas intentando contactar con su tío, ella no había sido la que había llamado a la ambulancia.

Bea de Vicente explica que existen determinados casos de tóxicos o envenenamientos que "ofrecen cuadros aparentemente de muerte natural y parada cardiorrespiratoria" que, unido a la falta de indicios para pensar que la muerte haya podido ser violenta, pueden llevar a catalogarlo como muerte natural.

Sin embargo, si existen otros indicios, como "sustancias que pueden metabolizarse rápidamente" o "elementos extraños, como que permanezcas con el cadáver y no llames a la ambulancia" podrían "hacer pensar que esa muerte natural no era tan natural".

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