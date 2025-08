Donald Trump amenaza a la UE: habrá aranceles del 35% si no invierten los 600.000 millones prometidos a EEUU

La oratoria incendiaria de Donald Trump no cesa en su guerra arancelaria, ni siquiera teniendo acuerdos ya cerrados con países sobre la mesa. En una entrevista en CNBC, el presidente de Estados Unidos ha dejado claro que los aranceles a la Unión Europea (UE) serán del 35% -y no del 15% acordado- si no se llevan a cabo las inversiones por valor de 600.000 millones de dólares que ambos acordaron inyectar a los estadounidenses.

"Redujeron sus aranceles. Pagaron 600.000 millones de dólares y, gracias a eso, los reduje del 30% al 15%. Un par de países me han preguntado: '¿Cómo es que la UE paga menos que nosotros?'. Y les dije: 'Bueno, porque me dieron 600.000 millones de dólares'", ha asegurado en dicha entrevista.

Trump ha sacado pecho durante la entrevista de los acuerdos alcanzados con Europa, logrando, dice, "abrir a los países" a acuerdos con los estadounidenses. "Si no pagan, sus aranceles serán del 35%", ha aclarado un Trump que también ha explicado que podrán utilizar esos 600.000 millones de dólares "en cualquier cosa que quiera".

"Tienen que pagar", ha insistido Trump, que ha avanzado que el arancel a farmacéuticas puede llegar hasta el 250%. El mandatario ha planteado la idea de introducir en primer lugar un "pequeño arancel" a los productos farmacéuticos que, tras un año y medio como máximo, podría elevarse al 150% y luego al 250%.

El presidente de EEUU envió cartas a 17 multinacionales del sector farmacéutico en las que pedía "un compromiso vinculante" para bajar los precios de los medicamentos para alinearlos con los aplicados en otras economías avanzadas.

Del mismo modo, Trump ha avanzado un anuncio para introducir aranceles a los semiconductores que entrará en vigor la próxima semana. "Vamos a anunciar sobre semiconductores y chips, que es una categoría aparte, porque queremos que se fabriquen en Estados Unidos", asegura.

El acuerdo entre EEUU y la UE rebaja del 30% al 15% los aranceles que Trump impuso al bloque comunitario y entrará en vigor el 8 de agosto, siete días después de lo previsto.