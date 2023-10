Sólo tres puntos de diferencia entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín a falta de seis pruebas para el final del mundial de MotoGP. El español ya acumula tres triunfos y quiere luchar por el campeonato.

Y ha encontrado un inesperado 'aliado'. Se trata de Marc Márquez, que volvió a subir al podio en el Gran Premio de Japón, en casa de Honda.

El de Cervera, cuyo futuro sigue caliente (Gresini parece su principal opción), ha apostado por Martín para el título. El motivo es que no siente esa "presión" de estar en el equipo titular de Ducati.

"La velocidad de los dos es muy parecida y tiene puntos fuertes, pero Martín no tiene nada que perder y Bagnaia, todo. ¿Por qué? Porque Martín no está en la oficial, Martín no es campeón del mundo y, si gana, pues gana. Y si queda segundo, pues queda segundo. Bagnaia tiene que ganar sí o sí", ha explicado Márquez.

Martín, en su mejor momento

Martín se lo cree. Sobre todo después de su victoria bajo la lluvia en Motegi. "Estoy contentísimo, estoy viviendo un sueño y hay que seguir soñando hasta el final".

"Me encuentro cómodo, la moto es la que es, lo he dicho mil veces, es mi moto, la empiezo a conocer y esto me da mucha confianza y espero que esto siga así. Indonesia me encanta también, espero poder disfrutar igual", ha expresado el piloto madrileño.

A sólo tres puntos del liderato. Y a Martín, que esperaba coger el liderato, se le sigue resistiendo: "Estamos muy cerca. Hay que seguir con esta mentalidad, queda mucho campeonato, pero está claro que está en mi mente y espero que llegue pronto".