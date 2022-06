Aleix Espargaró aspira, por primera vez en su carrera, a alzar el título de campeón del mundo de Moto GP. El tándem con su Aprilia funciona a la perfección, pero no olvida lo ocurrido en Cataluña, dónde dejó de acelerar a falta de una vuelta para el final.

"Qué ganas tengo de ganar el domingo para que me dejéis de dar la turra con lo de la pifia...", comentó Aleix Esparagaró al 'diario AS'. El de Granollers peleaba por la victoria en su tierra natal, en persecución de un Fabio Quartararo que lideraba la carrera. El mayor de los Espargaró, a falta de una vuelta para la consecución del gran premio, se paró a saludar a la afición y vio cómo Jorge Martín, Johann Zaro y Joan Mir le adelantaban.

Una "pifia" similar a la de Sete Gibernau, cuya Honda se paró al no haber ni una gota de gasolina en su depósito mientras peleaba por la victoria con Valentino Rossi. Al igual que lo sucedido con el piloto catalán, algo similar le ocurrió a Marc Márquez. Fue descalificado del GP de Australia, en 2013, después de que su jefe de mecánicos le ordenara pasar por boxes una vuelta más tarde de lo que las órdenes de Moto GP establecían.

Sobre ello se ha referido Aleix Espargaró. "La mía va la primera en el podio, porque es mi culpa ciento por ciento. La de los otros dos yo creo que no es su culpa, es culpa del equipo", señaló el de Aprilia, que comentó la evolución que han sufrido las motos. "Ahora las motos van calculando, ahora yo me podría quedar sin gasolina si fuese muy burro en una carrera donde estuviera al límite, porque la moto te va calculando y puedes ir jugando con los mapas. Ella va recalculando cada dos vueltas si no me equivoco. Se enciende una luz y te dice que no llegas al final de carrera", comentó Espargaró.

"Con el neumático de carrera he sido muy, muy rápido y el ritmo ha sido muy bueno, más de lo que me esperaba. Tengo mejor ritmo que mis rivales", sentenciaba Aleix Espargaró tras los primeros entrenamientos sobre el circuito de Sachsenring. La carrera tendrá lugar mañana, domingo 19 de junio, a las 14:00 horas.

Desde su debut en Moto GP en 2009, ahora, con 32 años, vive su mejor temporada como profesional. Es segundo en la clasificación general con 125 puntos, 22 por detrás del líder del Mundial, Fabio Quartararo.