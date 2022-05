Aleix Espargaró no pudo ser más claro nada más terminar el Gran Premio de Francia, en el que subió al podio. Su renovación sigue en el aire... y él ha querido lanzar este contundente mensaje.

"Sinceramente, si Aprilia no me renovase creo que cometería el error más garrafal de la historia", dijo el piloto español.

Su rendimiento es brutal en este 2022: "Tercer podio consecutivo y hemos recortado puntos a Fabio (Quartararo), que aquí vuela, que es su casa. Ha sido la carrera más dura del año para mí, sin duda. No era muy competitivo, se me cerraba mucho la dirección e iba salvando las caídas todo el rato, y ya se ha visto lo fácil que era caerse".

¿Es Espargaró candidato al Mundial?: "A mí me da igual cómo suene, yo tengo mi libro de ruta. Estoy tranquilo, muy feliz, disfrutando muchísimo. Lo he dicho en varias ocasiones y lo sigo pensando, aunque se vaya acercando cada vez más y nos vayamos reconfirmando: me da igual el futuro, tengo que disfrutar del presente".

"Lo que venga, vendrá. Es impresionante lo que estamos consiguiendo y quiero disfrutarlo. Ahora toca una semana en casa para estar con la familia, tranquilo", explicó.

Espargaró no podía estar más feliz y quiso dejar claro que es el piloto ideal para Aprilia. Ahora falta que en la escudería tomen la decisión definitiva de ampliar su contrato.