Valentino Rossi sigue sin olvidar a Marc Márquez. Al menos, sin olvidar a Márquez para lo malo. El italiano, gran leyenda del motociclismo, se retiró tras el pasado Mundial de MotoGP para pasarse a las cuatro ruedas, pero alguna que otra vez, cuando habla, recuerda al catalán de Honda.

De nuevo lo ha hecho en 'L'Equipe'. En una entrevista, el piloto, ex de equipos como Yamaha, ha hablado sobre un 2015 en el que señala sin tapujos a Marc Márquez.

"Si Márquez no se hubiera portado mal en 2015 podría haber luchado por el título hasta la última carrera con Jorge Lorenzo", cuenta Rossi.

Valentino todavía tiene ese recuerdo muy dentro, a pesar de que ya no es piloto de MotoGP: "Si pudiera luchar por la victoria querría correr. Pero no era así, no es así. No lo echo de menos".

También recuerda su relación con Jorge Lorenzo. Una que tuvo de todo, como él mismo reconoce en dicha entrevista.

"Dejé Yamaha por su culpa. Cuando volví todavía estaba allí. Nos gustábamos. Nos enfadábamos. Nos reconciliábamos. Éramos muy 'fogosos", sentencia.