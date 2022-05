Aleix Espargaró ha sido, posiblemente, el piloto más crítico sobre esta estrategia. Márquez la ha empleado, como muchos pilotos, en diversas ocasiones, con el objetivo de seguir el ritmo de la moto de delante y lograr un mejor resultado. A pesar de las palabras que ambos pronunciaron, el de Aprilia pone tierra de por medio y ha afirmado que se excedió.

Y así lo ha confirmado el mayor de los Espargaró. "Es cierto que justo en el caso de Marc, me excedí. Lo reconozco que me excedí porque lo que él hizo (seguir una rueda) yo también lo he hecho y muchas más veces que él", mencionó el de Granollers a 'Marca'.

Pero a esta estrategia no todos le otorgan la misma importancia, como en el caso de Fabio Quartararo o Jack Miller, que han visto cómo Márquez se pegaba a sus ruedas traseras durante las tandas de clasificación.

"Pero viniendo de un tipo tan bueno como él del que yo estoy a mil años, me chocó muchísimo que lo hiciera él y en ese momento dije lo que pensaba. Yo creo que no le falté al respeto y di mi opinión, pero, viéndolo fríamente, me excedí con Marc porque yo lo he hecho muchas veces", cuenta.

Asimismo, Espargaró afirma tener "muchísima admiración" por el mayor de los Márquez aunque considera que ni Marc ni Álex se "comportaron bien".

Aleix criticó el pilotaje del menor de los Márquez después de que este siguiera, de forma continuada, su trayectoria y le chocara "cuatro veces". Debido a la conducción de Álex, el de Aprilia solo se arrepiente de las críticas hacia Marc.

Espargaró, a sus 32 años, se encuentra en su mejor momento como profesional y su Aprilia tiene parte de culpa de ello. A pesar de su ben rendimiento, todavía no ha firmado un nuevo contrato con la marca italiana. "No me quita el sueño renovar o no con Aprilia para 2023", sentencia Aleix.