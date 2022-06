Marc Márquez, paso a paso. Así es, literalmente, su recuperación. Porque este jueves ha comenzado a moverse después de la operación de brazo. Su primera caminata que ha compartido a través de sus redes sociales.

"Dos semanas después de la operación, empezamos con los paseos", ha escrito el piloto de Repsol Honda. Su primera aparición después de volver a pasar por quirófano.

Cuatro veces se ha operado el ocho veces campeón de ese brazo derecho que le ha complicado desde comienzos de 2022. El motivo fue ese "sufrimiento" que no le permitía seguir compitiendo en MotoGP. Ahora comienza una nueva recuperación.

Porque tras varios días de descanso, el trabajo físico es ahora la prioridad. Comenzando, como él mismo ha enseñado, con pequeños paseos. Posteriormente llegará un importante trabajo de gimnasia para trabajar la musculatura de ese brazo.

Su regreso es una incógnita. Márquez no quiere ponerse fechas, consciente de que es mejor recuperarse al 100% que volver a competir con dolor como lo estaba haciendo hasta hace unas semanas.

Algunas informaciones apuntaban que el de Repsol Honda podría volver tras el verano, pero ni el equipo ni el piloto harán ningún anuncio de momento.

Márquez quiere volver a MotoGP, sí, pero no en las condiciones en las que se encontraba antes. Porque para competir al 100% es imprescindible dejar atrás esos problemas en su brazo derecho.

