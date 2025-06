Un agente de MotoGP ve un importante cambio en Marc Márquez: "Es menos feroz..."

Marc Márquez ha llegado a Ducati para ganar. Quiere el noveno título para empatar a Valentino Rossi. Pero hay un cambio en su carácter. O eso dice Alberto Vergani, representante histórico de MotoGP, que le ve mucho más sereno que en su pasado en el equipo Honda.

Lo ha dicho Vergani en la previa del Gran Premio de Italia de Mugello: "En mi opinión Marc es el más fuerte de la historia porque es más sereno y menos feroz... es sin duda aún más impactante.

Para Pecco Bagnaia no es nada fácil tenerle como compañero: "El campeón no es tema de discusión, pero lo veo un poco reflexionando en comparación con el pasado. Sin duda, no es un momento fácil para él. Tener a Marc Márquez cerca no es fácil para nadie...".

"Cuando digo que 'Pecco está pensando en él' no me refiero a que piense en Marc Márquez, sino en cómo seguir creciendo y mejorando para poder vencerlo. El campeonato mundial aún es largo, aunque la clasificación actual presenta un panorama bastante claro", explica el agente de la categoría reina.

Califica al de Cervera como "estratosférico": "Veo a un Marc Márquez estratosférico arrastrando a un hermano menor (Alex) sorprendente a niveles muy altos".

"Veo que la Ducati de siempre sigue estando por encima de todas las demás, pero también veo que las demás marcas están acortando distancias, por lo que predigo que para el final de la temporada veremos un equilibrio aún mayor", sentencia Vergani.