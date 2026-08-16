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Un ex de MotoGP se moja sobre el futuro de Marc Márquez: "No veo a nadie que le pueda desafiar"

Miguel Oliveira, piloto de BMW en el Mundial de Superbikes, cree que aunque una buena generación a MotoGP, nadie podrá ganar a Marc en los próximos años.

Marc Márquez GP República Checa Marc Márquez GP República ChecaGetty Images

Marc Márquez acaba de renovar su contrato con Ducati por dos años más. Se siente competitivo y cree que puede seguir en la pelea por el título de MotoGP. Es el actual campeón y en este 2026 pelea por remontar ante Jorge Martín, el líder destacado de la clasificación con su Aprilia.

Un ex de MotoGP y actual piloto de Superbikes, Miguel Oliveira, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' este sábado que ve a Marc muy superior a todos a pesar de las nuevas generaciones que llegan a la categoría reina.

"Viene una nueva generación, pero ahora mismo no veo a nadie que pueda desafiar de verdad a Marc", dice el piloto portugués.

Menciona a Pedro Acosta, quien será su futuro compañero en Dcuati a partir del curso que viene, como el único que le puede competir: "Acosta es para mí el más fuerte. Es el único en el que se puede reconocer que es diferente".

Y de los jóvenes que están empezando a destacar se queda con Máximo Quiles, piloto de Moto3: "Todavía es muy difícil juzgarlo. Además, es injusto poner tantas expectativas y tanta presión sobre un piloto joven".

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