Un ex de MotoGP se moja sobre el futuro de Marc Márquez: "No veo a nadie que le pueda desafiar"

Miguel Oliveira, piloto de BMW en el Mundial de Superbikes, cree que aunque una buena generación a MotoGP, nadie podrá ganar a Marc en los próximos años.

Marc Márquez acaba de renovar su contrato con Ducati por dos años más. Se siente competitivo y cree que puede seguir en la pelea por el título de MotoGP. Es el actual campeón y en este 2026 pelea por remontar ante Jorge Martín, el líder destacado de la clasificación con su Aprilia.

Un ex de MotoGP y actual piloto de Superbikes, Miguel Oliveira, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' este sábado que ve a Marc muy superior a todos a pesar de las nuevas generaciones que llegan a la categoría reina.

"Viene una nueva generación, pero ahora mismo no veo a nadie que pueda desafiar de verdad a Marc", dice el piloto portugués.

Menciona a Pedro Acosta, quien será su futuro compañero en Dcuati a partir del curso que viene, como el único que le puede competir: "Acosta es para mí el más fuerte. Es el único en el que se puede reconocer que es diferente".

Y de los jóvenes que están empezando a destacar se queda con Máximo Quiles, piloto de Moto3: "Todavía es muy difícil juzgarlo. Además, es injusto poner tantas expectativas y tanta presión sobre un piloto joven".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido