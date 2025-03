La advertencia de Márquez sobre sus aspiraciones el título de MotoGP: "Tocará sufrir..."

Ducati es la principal candidata para alzarse con el campeonato de MotoGP 2025 al término de la competición. Unir a dos pilotos de la talla de Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia supone que todos sus rivales teman la superioridad de la moto italiana durante las carreras. Sin embargo, el español ha comenzado el mundial con más dominio que su compañero de equipo.

A pesar de ello, Márquez sabe que no será todo el año así y que habrá momentos en los que lo pasará peor: "Saber llevar los malos momentos durante las carreras será fundamental para llevar a Ducati a lo más alto. Cada circuito es distinto y, cuando menos me lo espere llegará el día en que tocará sufrir".

"La clave será saber sufrir cuando llegue ese momento. Hasta ahora estamos utilizando la misma base de puesta a punto que en Tailandia, solo jugamos un poco con la electrónica. La moto es predecible", ha asegurado Marc en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De hecho, tras acabar las sesiones del viernes, Marc ha señalado que es consciente de la exigencia que hay aunque reconoce que le gustaría tener algo más de margen con sus perseguidores: "Todo el mundo esperaba que fuera más rápido, pero tuve mucho trabajo. Me gustaría tener más ventaja. Esto es MotoGP y hoy fue bien, pero mañana es un día más importante, porque llega la cronometrada".

A pesar de que es nuevo en la escudería y de que su estilo es un tanto particular a la hora de gestionar el freno motor, para el de Cervera conocer las condiciones del circuito y actuar en el momento justo serán determinantes para protagonizar una buena carrera: "La clave de este fin de semana será adaptarse a los cambios de la pista".

Objetivo personal

Aunque los datos no engañan a nadie, Márquez no quiere resaltar los logros del pasado. El presente es su única obsesión: "Ya era hora de batir mi récord (de tiempo en Argentina) pero mi objetivo no es ese, sino ganar carreras". También quiso resaltar la figura de Bagnaia: Me fijo en sus datos porque es el que tiene más experiencia con esta moto".