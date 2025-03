El misterio de Bagnaia sobre qué falló en Tailandia: "Algo no funcionaba bien... pero no voy a decir nada"

Pecco Bagnaia no quiere tirar la toalla antes de tiempo. En Tailandia sufrió, no pudo competir contra Marc Márquez. Y espera recuperar sensaciones a partir de este viernes en Argentina. Eso sí, en la rueda de prensa previa no ha querido dar detalles sobre esos supuestos problemas que tuvo en la moto.

"Sinceramente, hicimos un buen fin de semana en Tailandia y conseguimos buenos resultados, considerando la situación. Todo lo que estaba bajo nuestro control, lo hicimos. El resto no estaba funcionando bien", ha expresado el bicampeón de MotoGP.

"Pero en cualquier caso mejoramos durante el fin de semana y conseguimos terminar en el podio, que no era mi objetivo, pero considerando la situación, tampoco fue tan malo el resultado. Ya veremos este fin de semana", mantiene el piloto de Ducati, compañero del de Cervera.

Insiste en que era "algo fuera de su control" lo que estaba mal en la moto: "En Tailandia, cuando terminamos el trabajo era demasiado tarde. Y algo fuera de nuestro control no funcionaba bien, no lo podíamos controlar ni yo ni el equipo. Y pasó lo que pasó".

Preguntado si lo que fallaron fueron los neumáticos, Pecco no quiso hablar de ello: "No se puede hablar de qué es lo que no falló, no voy a decir nada".