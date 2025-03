¿Puede vencer Álex Márquez a Marc Márquez y Bagnaia? Responde el piloto de Gresini

En el tercer Gran Premio de MotoGP, Álex Márquez se ha confirmado como la gran sorpresa del campeonato con Gresini Racing, líder Mundial por delante de la Ducati de Marc Márquez y la de Pecco Bagnaia. El menor de los Márquez lidera la clasificación con el equipo satélite de la fábrica italiana.

El inicio de temporada del piloto catalán está siendo soñador e inesperado. "¿Líder de MotoGP? Son palabras mayores, si alguien me dice que antes de empezar en la tercera carrera iba a estar líder habría dicho 'tú estás loco'. Así que estoy muy feliz", ha comentado tras esta última carrera.

El piloto del equipo satélite, sin cometer errores, aprovechó la oportunidad que le brindó la carrera de las Américas, cuando el líder de la carrera y hasta el momento del Mundial, Marc Márquez, se fue al suelo. Una caída que provocó un desajuste en la parilla, logrando así Álex Márquez la segunda posición de la carrera.

"Hoy era un tercero, porque hay que ser realista, y era un tercero de manual. Entonces, cuando lo he visto, aunque he tenido un susto antes de eso, ha sido como toque de atención para mí. Cuando he visto caer a Marc me he dicho: 'tío asegura, no hagas locuras, porque los pequeños errores se pueden pagar caro' ", ha asegurado.

La caída de su hermano le provocó una advertencia al '73', que debía estar aún más concentrado en el circuito, sin perder la tensión de la carrera en ningún momento. "Uno nunca se alegra de que se caiga un rival al suelo, al revés. Hoy era tan complicado y tan difícil que, cómo he dicho, creo que ha sido un toque de atención para todos el decir que el tío que tiene más ritmo, el que puede ir más relajado, ha cometido un error. Entonces, lo importante ha sido no relajarse, que es el toque de atención que he tenido", ha explicados en el 'As' sobre una de las claves de su logro.

Pese a estar en el primer puesto de la clasificación, el ilerdense mantiene los pies sobre la tierra y no piensa que pueda luchar por el título. "No. Hay que ser realista. Tenemos un equipo independiente en el que estamos trabajando muy bien, pero tenemos una moto que es del año anterior y no tendremos mejoras, mientras que los oficiales han empezado más o menos con nuestra moto, bueno, con alguna cosita más, pero habrá un momento en el que harán mayor la diferencia...", ha dicho al poner en perspectiva sus posibilidades de lograr el campeonato.

Finalmente, el español hizo un símil con la filosofía del entrenador del Atlético de Madrid sobre cómo gestionar el campeonato. "Nosotros tenemos que hacer nuestro campeonato, que es ir un poquito de 'Cholo', carrera a carrera, no cometer errores y cada fin de semana intentar extraer el ciento por ciento", ha concluido Álex Márquez, la gran 'sorpresa' del Mundial y actual líder.