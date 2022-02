Jordan Spieth, directamente, se jugó la vida. El golfista realizó un golpe por el que se puso en riesgo a sí mismo en un momento de locura en el que tuvo que realizar una jugada al borde de un barranco que estaba a, ojo, 20 metros de altura.

Y es que no es apto para personas que tengan vértigo, pues la imagen, desde arriba, impacta. Sacó un par, pero... pudo haber perdido mucho más.

"This is downright terrifying right now."

This shot from Jordan Spieth was quite the situation. 😬 pic.twitter.com/sq04R96GXQ