Gales tiene un nuevo 'enemigo público número 1'. En pleno partido ante Sudáfrica, campeona del mundo de rugby, un espontáneo evitó un ensayo de los locale sen Cardiff y la victoria galesa ante el equipo de África.

El hombre en cuestión es Callum Rowe. En un instante del partido, decidió que tocaba entrar al césped justo cuando Gales estaba a unos metros de lograr un ensayo.

Liam Williams iba directo, pero tuvo que bajar el ritmo ante eso. La seguridad del estadio fue en masa a placar al espontáneo... pero Gales ya había perdido la opción porque el juego tuvo que detenerse.

Absolute madness. Probably the most unpopular man in Wales right now#WALvRSA pic.twitter.com/zfLXuV3tZa