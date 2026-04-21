"Alonso es el piloto que más se ha acercado a la perfección": la brutal frase de un ex de la F1

Jolyon Palmer, expiloto de la Fórmula 1, cree que la temporada 2012 de Fernando con Ferrari es una de las más perfectas que ha visto en la competición.

La temporada 2012 de Fernando Alonso en la Fórmula 1 ha sido calificado por un expiloto como "una de las más perfectas" que él haya podido ver. Es Jolyon Palmer quien lo dice, el que fuera piloto del equipo Renault.

"Es el piloto que más se ha acercado a la perfección en esos años de Ferrari", expresa sobre un Fernando Alonso que rozó el título esa temporada. Se quedó a apenas tres puntos del Red Bull de Sebastian Vettel.

"Es el retrato más brillante de un piloto de Fórmula 1", insiste un Palmer que continúa su argumento: "Pensé que lo tenía todo".

Fernando se quedó sin su tercer título de la F1. Su Ferrari no fue suficiente para pelear contra un Red Bull que era claramente superior. Sobre todo en el tramo final de la temporada, cuando logró cuatro victorias consecutivas.