Sergiño Dest está cedido por el FC Barcelona en el PSV hasta final de temporada. Le resta un año más de contrato, en 2025, pero no tiene claro que vaya a volver. Todo depende del futuro de Xavi Hernández en el banquillo.

Él mismo lo ha manifestado en la revista 'Voetbal International', donde ha condicionado su vuelta al actual entrenador: "Xavi todavía está ahí. Así que no (volveré) por el momento, será demasiado difícil".

"Creo que el Barcelona, el PSV y yo tenemos algo que decir al respecto, y se puede discutir al final de temporada. Ahora es demasiado pronto", sostiene el lateral derecho, ahora asentado en curiosamente en la banda contraria.

"Tal vez me quede, tal vez me vaya. Malik (Tillman) está en una situación similar con el PSV y el Bayern de Múnich, pero afortunadamente no tenemos que resolverlo todavía", ha sentenciado el lateral norteamericano.

A Dest todavía le quedan varios meses de cesión en el PSV. El club podría ejercer la opción de compra pactada, pero el jugador prefiere esperar para ver qué ocurre en el Barça. Tiene muy claro que con Xavi no volverá a jugar de azulgrana.