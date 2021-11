Nuevo entrenador y nueva vida en la Ciudad Condal. Tras la salida de Ronald Koeman después de la estrepitosa derrota del FC Barcelona en Vallecas y después del nombramiento de Sergi Barjuan como técnico interino, el conjunto azulgrana tiene nuevo entrenador: Xavi Hernández.

El exfutbolista encarna la ilusión del aficionado culé, huérfano de títulos importantes y sobre todo de buen juego en las últimas temporadas. El egarense aterriza en el Camp Nou con la misión de recuperar la sonrisa en la grada y sobre el verde... pero sabe que no será un camino de rosas.

Dado que Barjuan se sentará este sábado en Balaídos ante el Celta de Vigo, Xavi debutará en el banquillo blaugrana el próximo 20 de noviembre ante el Espanyol en el Camp Nou. Después, tendrá ante sí su primera final: el quinto partido de fase de grupos de la Champions League ante el Benfica.

La Masía vs la 'vieja guardia'

El de Terrassa coincidirá en 'su' Barça con algunos de sus excompañeros y amigos en su etapa como profesional. Piqué, Busquets, Jordi Alba, Ter Stegen y Sergi Roberto continúan en el equipo y Xavi deberá gestionar su papel en la plantilla para dar paso a la joven hornada de promesas que vienen empujando fuerte desde el filial.

Ahí se encuadran los Riqui Puig, Gavi, Nico, Ansu, Balde, Eric, Mingueza y Araujo, joyas de la cantera culé que han sido de las pocas noticias buenas para la afición barcelonista esta temporada.

Una de las grandes incógnitas del Xavi entrenador es si será capaz de aparcar la amistad que mantiene con sus excompañeros para dar paso a la meritocracia, aunque también existe la duda de si logrará recuperar el mejor nivel de veteranos como Piqué o Busquets, que en su mejor forma deberían ser titulares indiscutibles.

Estilo

Ya lo dijo Joan Laporta hace unas semanas: el entrenador del Barça no solo tiene la obligación de ganar, sino que también debe hacerlo jugando bien.

Xavi es puro 'ADN Barça'. Criado en La Masía y curtido por Pep Guardiola, es el fiel reflejo del 'cruyffismo' a día de hoy.

Juego de posición y posesión, presión alta, salida con balón, extremos abiertos... y un dibujo de los más versátil: del 4-3-3 al 3-4-2-1 pasando por el 4-2-3-1 o el 4-1-4-1.

"Mi equipo tiene que tener el balón. Sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista", señaló recientemente en una entrevista en 'The Coaches Voice'.

Incógnitas

A su vez, el técnico catalán también tendrá entre ceja y ceja recuperar el nivel de futbolistas que, por nivel y estatus, deberían liderar este nuevo Barça. Dembélé, Coutinho o De Jong, entre lesiones y baja forma, están lejos de ofrecer el nivel que ya han demostrado al mundo temporadas atrás.

También se desconoce qué papel le dará a inéditos como Lenglet, Umtiti, Luuk de Jong o Braithwaite, que podrían tener el cartel de 'se vende' en el próximo mercado invernal de fichajes.

Y hablando de fichajes... ese es el último interrogante: ¿Hay dinero para fichar en enero? La cláusula de penalización al Al-Sadd, las deudas pendientes con Quique Setién y Ronald Koeman, así como el sueldo del propio Xavi lo dificultan... pero Laporta seguro que guarda un 'as' en su manga. Veremos.