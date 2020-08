La homosexualidad en el fútbol masculino siempre se ha tratado como un tabú rodeado de estigmas y prejuicios. A diferencia de la disciplina femenina, que crece al son de la sociedad, se pueden contar con los dedos de las manos la cantidad de futbolistas que han revelado abiertamente su inclinación sexual.

Louis Van Gaal, ex entrenador holandés de 68 años, ha reflexionado en el portal holandés 'Gaykrant' sobre este tema y ha recocido la existencia de un "carácter conservador" en el deporte rey masculino.

"En general, esto no se discute en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol tiene una realidad pasada de moda y es muy conservador en cuanto al pensar y al hacer. Y así también son las personas homosexuales, porque temen las consecuencias. ¿Por qué no un jugador querría destacarse por eso? ¿Por qué no se acepta? Yo creo que sería aceptado en el vestuario, pero ningún jugador en actividad ha salido del armario. Por lo tanto, no me parece extraño que no se discuta", señaló el extécnico de Barcelona o Bayern, entre otros.

"Ningún jugador en mi carrera ha dicho: 'soy gay'. Ni uno. Eso dice suficiente. A menudo lo he pensado y sospechado entre los jugadores. Pero si a ellos no se le ocurre decirlo, no quiero cargarlos con eso. No voy a decir en qué club fue porque quiero proteger a esos futbolistas. La mayoría están casados con una mujer y tienen hijos. Realmente no puedo hacerles eso", añadió, haciendo referencia al voto de silencio existente.

A su vez, el neerlandés explicó qué consejo le daría a un jugador si se sincerase con él: "Le advertiría que hay que tener mucho coraje y fuerza para hacerlo, porque en el mundo del fútbol y en el mundo exterior puede ser difícil. Pero también creo que siempre es mucho mejor salir del armario, porque lo mejor es ser tú mismo y no aceptar ciegamente lo que se dice".

Sin embargo, Van Gaal destacó la "presión" existente en los futbolistas en relación con este tema: "La homosexualidad todavía es vista por muchos como un comportamiento desviado. Incluso en el nombre de Dios todavía se ve de esa manera. Y así estarás bajo presión como futbolista. Traerá mucho y tienes que superar mucha resistencia. Tienes que pensar si quieres eso y si es lo correcto para ti".

"Siempre he notado -y eso puede sonar loco- que generalmente los jugadores más creativos son los homosexuales. Y ese tipo de jugadores son muy valiosos en el fútbol. En otras palabras, son valorados por sus cualidades futbolísticas", apuntó.

A pesar de todo, y tal y como el propio Van Gaal reconoce, "el mundo del fútbol no es un reflejo de la sociedad" y "llevará incluso más tiempo de lo que todos piensan" que el estigma sobre la homosexualidad en el fútbol masculino desaparezca.