Valverde: "¿Solari? Cada entrenador elige el lenguaje que cree conveniente para motivar a su equipo"

La lesión de Messi

"Con Messi vamos a esperar. Han pasado tan solo dos semanas desde su problema y todavía es pronto".

Su próximo rival

"El Rayo es un equipo con carácter ofensivo, con intención de apretar arriba y con jugadores habilidosos".

Cauto con la lesión

"La sensación del equipo no me hace ser más cauto con Messi, lo que me hace ser cauto es la lesión".

El momento de Suárez

"Luis Suárez está en un gran momento de forma. Vemos que siempre está ahí y aguanta muy bien el paso del tiempo".

Solari y sus coj...

"Cada entrenador elige el lenguaje que cree conveniente para motivar a su equipo".

La clasificación

"Los equipos están donde están por méritos propios. Veremos si eso se puede mantener en el tiempo, parecía que el Leicester se podía descolgar en Inglaterra y acabó ganando la Liga".

La derrota contra el Leganés, una referencia

"Es una referencia haber perdido el partido contra el Leganés. Sirven para aprender y no queremos cometer el mismo error".

Reflexión sobre el estilo

"Cada uno tiene su estilo, nosotros utilizamos la posesión para ganar los partidos, pero eso no significa que no te enfrentes a un rival que también quiera tener la posesión del balón. El que domina no es el que tiene la pelota, es el que hace las ocasiones de gol. A veces hay confusión con eso".

La cantera

"Por actitud, los canteranos merecen más oportunidades sin duda. Pero luego hay una competencia interna muy fuerte".

Alcácer y su racha en Alemania

"Es bueno para Paco el hecho de haber salido. Nos alegramos por él, aquí hay una competencia que es difícil meter a todos los jugadores".

Coutinho

"Estamos muy contentos con Coutinho. ¿Más minutos? Está teniendo muchos minutos".

Vidal, un gen competitivo "inigualable"

"Vidal está entrando muy bien. Sabíamos que tenía un nivel competitivo muy alto. Tiene un gen competitivo inigualable".