Valverde: "Ya jugué una final en el campo del rival y espero no repetir"

"Me hace mucha ilusión meterme en la final. Sabiendo la exigencia que tiene un club como el Barça de ganar siempre. Llevamos gran trayectoria en Copa", declaró Ernesto Valverde tras la victoria ante el Valencia en Mestalla que les lleva a la final de la Copa del Rey.

El técnico confirmó que cambió a Piqué por precaución: "Según iba avanzando el partido, Piqué iba notando alguna sobrecarga y he decidido cambiarle, no quería arriesgar".

Valverde también fue preguntado por el posible estadio donde se jugaría la final: "He jugado una final de Copa en el campo del rival y no me gustaría repetir". El técnico se refería a la final que disputó como entrenador del Athletic en 2015, que perdió: "Espero tener más suerte en esta final que en la primera".