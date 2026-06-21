El plan perfecto de De la Fuente con Lamine Yamal ante Arabia Saudí

El seleccionador, sabiendo que la joya no estaba para jugar el partido entero, decidió que fuera titular. 45 minutos fueron más que suficientes para que Lamine deslumbrara.

Lamine Yamal ha salido con todo ante Arabia Saudí. El extremo español ha generado peligro desde la primera jugada del encuentro. Dinámico, desequilibrante y valiente. Todo para dar a España una energía extra en el comienzo del partido.

Su descomunal inicio de partido se culminó con el primer gol del partido. Lamine, tras el tanto, lo siguió intentando sin parar. En cada jugada, como mínimo dos defensores le encimaban para evitar que generara peligro. Aún así, lo hacía.

Yamal solo pudo jugar los primeros 45 minutos. Todo formó parte de una plan de Luis de la Fuente para dosificarle. Sabiendo que aún no está para jugar los 90 minutos, el seleccionador debía tomar una decisión: ponerle de titular o esperar al segundo tiempo.

De La Fuente acertó. Lamine fue un vendaval al comienzo del encuentro y eso fue fundamental para que, en 23 minutos, 'La Roja' ya hubiera sentenciado el encuentro. La joya blaugrana fue sustituido al descanso con la menta ya puesta en Uruguay donde se espera que vaya jugando más minutos.