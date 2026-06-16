VÍDEO | Así ha celebrado Cabo Verde su empate con España en el Mundial: sacando hasta las cabras a la calle

En el primer partido disputado por la Selección Española de Fútbol en el Mundial el resultado no fue el esperado por los aficionados de La Roja ya que acabó en un 0-0.

Este lunes debutaba la Selección Española de Fútbol en el Mundial. El equipo español jugó contra la Selección de Cabo Verde y el partido acabó en tablas ya que el resultado fue un empate con cero goles en todo el encuentro.

"Puede ser que se nos calentase la boca", afirma María Gómez, al hablar del resultado del partido. "Yo no recuerdo que dijéramos nada...", señala Dani Mateo. El resultado fue una decepción para los aficionados españoles, pero en Cabo Verde lo celebraron de una manera muy especial.

Como cuenta la zapeadora, en este país africano celebraron el resultado como si hubieran ganado el partido. "Me alegro mucho por ellos, se lo pasaron...", cuenta Mateo. Como se puede ver en las imágenes, los aficionados caboverdianos salieron a la calle para celebrar y sacaron, incluso, a sus cabras.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver como un hombre muestra a su cabra ante la gente que grita tras el partido. "Y esto con un empate", afirma Maya Pixelskaya, "cuando ganan hacen lo mismo, pero con ballenas".

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