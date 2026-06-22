Las cuentas de España para quedar primera en el Grupo H: resultados y rivales en dieciseisavos

Las cuentas de España para quedar primero en el Grupo H: resultados y rivales en dieciseisavos

El triunfo de 'La Roja' frente a Arabia Saudí sitúa a los de Luis de la Fuente en la cima del Grupo H, aunque depende del resultado contra Uruguay de este sábado para ser primera de grupo.

España ha conseguido su primera victoria en la Copa del Mundo 2026, tras vencer a Arabia Saudí (4-0) en el segundo partido del conjunto español. Con estos tres puntos, los de Luis de la Fuente eclipsan su pésimo arranque mundialista ante Cabo Verde (0-0) y se sitúan como líderes del Grupo H.

Sin embargo, la primera plaza todavía no está asegurada. La selección española deberá enfrentarse contra Uruguay, el rival más complicado de su grupo, para certificar su billete a los dieciseisavos de final. En el caso de los charrúas, solo cuentan con dos puntos, al haber empatado en sus dos primeros encuentros.

El sábado a las 02:00 hora española, comenzará el duelo entre España y Uruguay que determinará el orden y clasificación del grupo. Por el momento, 'La Roja' ostenta cuatro puntos, por lo que una victoria o empate ante los uruguayos sería suficiente para acabar primeros.

En cambio, la derrota durante la madrugada de este sábado supondría la pérdida del primer puesto en favor de Uruguay y, en caso de que Cabo Verde se imponga a los saudíes, España descendería a la tercera plaza del Grupo H. Únicamente la victoria de Cavo Verde podría perjudicar a los españoles.

Por último, si España cae ante 'La Celeste' y Arabia Saudí vence a los caboverdianos, el segundo puesto sería para los de Luis de la Fuente, debido a la ventaja en la diferencia de goles de la selección española sobre los saudíes.

Resultados del Grupo H para España

España gana a Uruguay y Cabo Verde a Arabia Saudí:

1º España (7 puntos)

2º Cabo Verde (5 puntos)

3º Uruguay (2 puntos)

4º Arabia Saudí (1 punto)

España empata contra Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudí:

1º España (5 puntos)

2º Cabo Verde (5 puntos)

3º Uruguay (3 puntos)

4º Arabia Saudí (1 punto)

España pierde ante Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudí:

1º Uruguay (5 puntos)

2º Cabo Verde (5 puntos)

3º España (4 puntos)

4º Arabia Saudí (1 punto)

España pierde ante Uruguay y Cabo Verde pierde frente a Arabia Saudí:

1º Uruguay (5 puntos)

2º España (4 puntos)

3º Arabia Saudí (4 puntos)

4º Cabo Verde (2 puntos)

Posibles rivales de España en dieciseisavos de final

Si España acaba primero de grupo, a expensas de que concluya la segunda y tercera jornada del Mundial, lo más probable es que Austria sea su rival. Independientemente de ello, el segundo clasificado del Grupo J se medirá ante Lamine Yamal y compañía.

En el caso contrario, si la selección española cede ante Uruguay y Cabo Verde pierde frente a Arabia Saudí, el oponente de los de Luis de la Fuente sería Argentina, vigente campeón del mundo y primero del Grupo J.

Por último, existe el caso de que España acabe tercera de grupo si pierde ante Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudí. De esta forma, 'La Roja' se mediría ante el primer clasificado del Grupo C, G, L o México, dependiendo de cuántos puntos haya conseguido en comparación con el resto de conjuntos que hayan acabado en tercer lugar.

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