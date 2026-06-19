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Entrevista 'El Chiringuito'

Unai Simón, sobre Lamine Yamal: "Está al 100%, le veo entrenar y está muy bien"

El portero de la selección española ve a Lamine en plena forma: "Nosotros no prestamos mucha atención a lo que se dice fuera".

Lamine

Unai Simón, uno de los capitanes de España, es voz autorizada para hablar de todo lo que rodea a Lamine Yamal. Entrevista de Juanfe Sanz en 'El Chiringuito' y 'Jugones'.

"El otro día sacasteis una imagen de Lamine que si estaba cabizbajo, enfadado... por ejemplo yo también estaba más serio pero porque no había descansado bien. Para mí se sacó un poco fuera de contexto eso porque luego le ves y hablas con él y está de risas", dice el portero de la selección española.

En la concentración no están preocupados por el empate ante Cabo Verde: "Dentro no hay preocupación, pero claro que hay autocrítica. No prestamos mucha atención a lo que se dice fuera".

"Lamine está al 100% porque le veo entrenar y está muy bien", cierra Unai Simón.

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