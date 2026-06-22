¿Fin al reinado de Aprilia? Ojo a la respuesta del jefe de Ducati: "Han tenido muy mala suerte, pero..."

Gigi Dall'igna, director de la escudería boloñesa, analiza lo sucedido en el Gran Premio de la República Checa y señala el cambio de dinámica que ha habido entre las dos mejores fábricas del campeonato.

Marc Márquez ha sido el gran protagonista de estos dos últimos grandes premios. El ilerdense ha resurgido tras una doble operación en su pie y su hombro. En poco más de un mes, Marc ha vuelto a ganar carreras y a mostrar una versión muy sólida de su pilotaje.

A pesar de no estar al 100% físicamente, el de Ducati ha conseguido recortar más de 60 puntos en la clasificación general con respecto al líder, Marco Bezzecchi. Todo en unas carreras en las que Ducati ha recuperado el dominio después de un comienzo de temporada en la que la Aprilia era superior.

Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, analiza lo sucedido esto últimos grandes premios. El mítico directivo reconoce la mala fortuna de sus rivales aunque también atribuye mérito a su fábrica: "Sin duda hay que reconocer que Aprilia ha tenido mucha mala suerte en estas dos carreras. Creo que hemos cumplido con nuestra parte, en el sentido de que la moto está rindiendo bien en muchos circuitos".

"Y nuestros pilotos también, porque son muchos los que están rodando delante, no solo Marc. También Pecco ganó el sábado la sprint y lleva cuatro podios consecutivos. Estamos jugándonos las posiciones que cuentan, y esto para nosotros, en este momento, es lo más importante", ha reconocido Dall'igna en declaraciones para 'Sky Sport'.

Aún así, Gigi también considera que se ha igualado la balanza: "Yo siempre he pensado que las desgracias, al final del año, más o menos se equilibran. Creo que nosotros hemos tenido bastante mala suerte en la primera parte de la temporada, así que si también nos llega un poco de suerte, creo que nadie podrá decirnos nada por ello".

"Luego repito, sin duda hemos trabajado bien, y ajustado algún detalle de la moto que según nosotros no funcionaba lo bastante bien. Pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer antes de llegar al final del curso", concluye Dall'igna.