La UEFA ha emitido un comunicado ante las cada vez más crecientes informaciones acerca de la inminente creación de la llamada Superliga Europea. El máximo organismo del fútbol a nivel europeo ha avisado de importantísimas sanciones tanto para los clubes involucrados como para los jugadores que estén en sus plantillas.

"No descartamos la toma de medidas a todos los niveles. Tanto judiciales como deportivos. Todo para evitar que esto suceda. El fútbol se basa en competiciones abiertas y en el mérito deportivo. Al igual que ya anunciaron la FIFA y las seis Federaciones, los clubes no podrán jugar ningún otro torneo a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían no tener la opción de representar a sus selecciones nacionales", cuenta.

Y es que la UEFA quiere parar el "falso proyecto" de la Superliga: "Se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes, en un momento en que se necesita más solidaridad que nunca en la sociedad".

"Algunos clubes ingleses, españoles e italianos quieren crear una competición cerrada. La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Premier League, la RFEF y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol y la Lega Serie A han sabido que quieren hacerlo", afirman.

UEFA agradece, además, a los "clubes franceses y alemanes": "Hacemos un llamamiento a los amantes del fútbol, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto. Este interés de unos pocos lleva mucho alrededor de nuestros caminos. Basta".

Todo a raíz de una información en 'Times', en la cual nombran a los clubes que estarían a favor de la llamada Superliga Europea. Entre ellos, hay tres españoles.

Serían Real Madrid, Barcelona y Atlético, a los que se unirían Juventus, Milan e Inter desde Italia y Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham desde el fútbol inglés.

De la ecuación salen PSG y Bayern de Múnich, dos de los grandes transatlánticos europeos que hay en el Viejo Continente.