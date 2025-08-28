La UEFA cambia drásticamente el horario de la final de la Champions League

La final de la edición 25/26 de la Champions, que se jugará el sábado 30 de mayo en Budapest, arrancará a las 18:00 horas.

Horas antes del sorteo de la fase de grupos de la Champions League, la UEFA ha informado mediante un comunicado una importante novedad horaria que se implementará desde esta misma temporada.

La final, que se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), se jugará a las 18:00 horas.

Según explica el organismo rector del fútbol europeo, "la decisión tiene por objeto mejorar la experiencia de los días de partido y beneficiar a los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas".

Aleksander Čeferin ha explicado la decisión: "Si bien el inicio a las 21:00 HEC es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis".

"Ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada", añade el presidente de la UEFA.