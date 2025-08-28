Jugarán ocho partidos
Posibles rivales de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Athletic y Villarreal en la Champions League
Este jueves tiene lugar el sorteo de la fase de grupos de la Champions con cinco equipos españoles repartidos entre los cuatro bombos.
Mónaco acoge en a partir de las 18.00 horas de este jueves el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League con cinco equipos españoles en liza.
Real Madrid y FC Barcelona están encuadrados en el bombo 1, Atlético y Villarreal se encuentran en el 2 y el Athletic Club de Bilbao en el 4.
Los 36 equipos disputarán ocho partidos, dos contra rivales de cada uno de los cuatro bombos, cuatro de ellos en casa y cuatro fuera.
Eso sí, no se podrán enfrentar a dos equipos del mismo país ni jugar contra uno del propio. Es decir, no habrá duelos entre equipos españoles en esta primera fase.
El sorteo se efectuará de la siguiente manera: se extrae una bola física por cada club y el sistema informático selecciona aleatoriamente a sus ocho oponentes cumpliendo con las restricciones mencionadas hasta completar todos los emparejamientos.
Posibles rivales del Bombo 1
- PSG
- Manchester City
- Bayern de Múnich
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
Posibles rivales del Bombo 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Benfica
- Atalanta
- Juventus
- Eintracht
- Brujas
Posibles rivales del Bombo 3
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Nápoles
- Sporting Portugal
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Olympique de Marsella
Posibles rivales del Bombo 4
- Copenhague
- Mónaco
- Galatasaray
- Qarabag
- Union Saint-Gilloise
- Pafos
- Newcastle
- Kairat Almaty
Calendario de la Champions 25/26
El calendario detallado con fechas y horarios de todas las jornadas no se confirmará hasta este sábado 30 de agosto.
- Jornada 1: 16 y 17 de septiembre
- Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre
- Jornada 3: 21 y 22 de octubre
- Jornada 4: 4 y 5 de noviembre
- Jornada 5: 25 y 26 de noviembre
- Jornada 6: 9 y 10 de diciembre
- Jornada 7: 20 y 21 de enero
- Jornada 8: 28 de enero
#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025