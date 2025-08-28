Posibles rivales de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Athletic y Villarreal en la Champions League

Este jueves tiene lugar el sorteo de la fase de grupos de la Champions con cinco equipos españoles repartidos entre los cuatro bombos.

Mónaco acoge en a partir de las 18.00 horas de este jueves el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League con cinco equipos españoles en liza.

Real Madrid y FC Barcelona están encuadrados en el bombo 1, Atlético y Villarreal se encuentran en el 2 y el Athletic Club de Bilbao en el 4.

Los 36 equipos disputarán ocho partidos, dos contra rivales de cada uno de los cuatro bombos, cuatro de ellos en casa y cuatro fuera.

Eso sí, no se podrán enfrentar a dos equipos del mismo país ni jugar contra uno del propio. Es decir, no habrá duelos entre equipos españoles en esta primera fase.

El sorteo se efectuará de la siguiente manera: se extrae una bola física por cada club y el sistema informático selecciona aleatoriamente a sus ocho oponentes cumpliendo con las restricciones mencionadas hasta completar todos los emparejamientos.

Posibles rivales del Bombo 1

PSG

Manchester City

Bayern de Múnich

Liverpool

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Posibles rivales del Bombo 2

Arsenal

Bayer Leverkusen

Benfica

Atalanta

Juventus

Eintracht

Brujas

Posibles rivales del Bombo 3

Tottenham

PSV

Ajax

Nápoles

Sporting Portugal

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Olympique de Marsella

Posibles rivales del Bombo 4

Copenhague

Mónaco

Galatasaray

Qarabag

Union Saint-Gilloise

Pafos

Newcastle

Kairat Almaty

Calendario de la Champions 25/26

El calendario detallado con fechas y horarios de todas las jornadas no se confirmará hasta este sábado 30 de agosto.

Jornada 1: 16 y 17 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre

Jornada 3: 21 y 22 de octubre

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre

Jornada 7: 20 y 21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025