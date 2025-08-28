Ahora

Jugarán ocho partidos

Posibles rivales de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Athletic y Villarreal en la Champions League

Este jueves tiene lugar el sorteo de la fase de grupos de la Champions con cinco equipos españoles repartidos entre los cuatro bombos.

Trofeo de la Champions LeagueTrofeo de la Champions LeagueGetty

Mónaco acoge en a partir de las 18.00 horas de este jueves el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League con cinco equipos españoles en liza.

Real Madrid y FC Barcelona están encuadrados en el bombo 1, Atlético y Villarreal se encuentran en el 2 y el Athletic Club de Bilbao en el 4.

Los 36 equipos disputarán ocho partidos, dos contra rivales de cada uno de los cuatro bombos, cuatro de ellos en casa y cuatro fuera.

Eso sí, no se podrán enfrentar a dos equipos del mismo país ni jugar contra uno del propio. Es decir, no habrá duelos entre equipos españoles en esta primera fase.

El sorteo se efectuará de la siguiente manera: se extrae una bola física por cada club y el sistema informático selecciona aleatoriamente a sus ocho oponentes cumpliendo con las restricciones mencionadas hasta completar todos los emparejamientos.

Posibles rivales del Bombo 1

  • PSG
  • Manchester City
  • Bayern de Múnich
  • Liverpool
  • Inter
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund

Posibles rivales del Bombo 2

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Benfica
  • Atalanta
  • Juventus
  • Eintracht
  • Brujas

Posibles rivales del Bombo 3

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Nápoles
  • Sporting Portugal
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodo/Glimt
  • Olympique de Marsella

Posibles rivales del Bombo 4

  • Copenhague
  • Mónaco
  • Galatasaray
  • Qarabag
  • Union Saint-Gilloise
  • Pafos
  • Newcastle
  • Kairat Almaty

Calendario de la Champions 25/26

El calendario detallado con fechas y horarios de todas las jornadas no se confirmará hasta este sábado 30 de agosto.

  • Jornada 1: 16 y 17 de septiembre
  • Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre
  • Jornada 3: 21 y 22 de octubre
  • Jornada 4: 4 y 5 de noviembre
  • Jornada 5: 25 y 26 de noviembre
  • Jornada 6: 9 y 10 de diciembre
  • Jornada 7: 20 y 21 de enero
  • Jornada 8: 28 de enero

