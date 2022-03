En las últimas horas todas las miradas han estado puestas en el presunto envenenamiento de Roman Abramovich y sus negociadores durante una reunión llevada a cabo en Kiev. "Los miembros de la delegación ucraniana están bien. Estuve en contacto con uno de ellos y dijeron que la historia era falsa", ha sentenciado el jefe adjunto de la Presidencia ucraniana, Ihor Zhovkva, en unas declaraciones ofrecidas al programa 'Newshour' de la 'BBC'.

Además, el diputado y uno de los negociadores Rustem Umerov, publicaba un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Estoy bien. Esta es mi respuesta a todas las noticias amarillas que se están difundiendo. Por favor, no confíes en ninguna información no verificada. También tenemos una guerra informativa en curso".

I’m fine. This is my response to all the yellow news spreading around.

Please do not trust any unverified information. We have an informational war ongoing as well.

Stay safe. Slava Ukraini! 🇺🇦