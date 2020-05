Desde que se decretase el estado de alarma en España, muchos ciudadanos salen a sus ventanas y balcones a las ocho de la tarde para aplaudir a aquellos que están luchando por nosotros en estos difíciles momentos.

A su vez, en las redes sociales, muchos equipos como el Real Valladolid suben a esa hora una publicación con decenas de aplausos para mostrar también su apoyo.

Sin embargo, fruto de un "error humano", tal y como afirmó el propio Pucela a posteriori, la cuenta de los vallisoletanos añadió a los clásicos aplausos el hashtag político #EsteGobiernoLoParamosUnidos.

El tuit no tardó en viralizarse y el club tuvo que rectificar y pedir disculpas: "Un error humano, no releer la publicación tras el autorrelleno del hashtag, ha hecho que publiquemos un tweet con el que el Club, profundamente apolítico, no se identifica. Pedimos disculpas".