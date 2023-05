Pep Guardiola es considerado uno de los mejores entrenadores en toda la historia. Ha conseguido muchos títulos con el Barça, Bayern Múnich y Manchester City.

Sin embargo, la Champions League es su asignatura pendiente, consiguió ganarla en 2009 y 2011 con el Barça, y desde entonces ha ido acumulando dececiones europeas.

Touré Yaya coincidió con el técnico cataán tanto en el Barça como en el Manchester City. En el club inglés coincidió dos años con Pep y poco a poco dejó de contar en sus planes.

Touré llegó a tachar de racista a Pep: "Finge no tener problemas con los jugadores de color...".

El exjugador africano expresó que su falta de minutos con el de Santpedor no tuvo que ver nada con el estado físico.

De esa forma Touré terminó abandonando el Manchester City, sin conseguir ningún título europeo y con un conflicto con Guardiola que dio la vuelta al mundo.

La maldición iniciada por el representante de Touré Yaya

El exagente de Touré Yaya, Dimitri Seluk, fue el precursor de esta tesitura en 2018.

"Guardiola logró que toda África se volviese en su contra", dijo. "Estoy seguro de que muchos chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions", destacó.

Aunque en la previa de las semifinales de la Champions contra el Real Madrid ha cambiado de perspectiva.

"Creo que es hora de que termine esta amargura, y sé que Yaya siente lo mismo porque no desea nada más que éxitos para el City",explica.

Yaya Touré se desmarca de estereotipos

"Mi antiguo agente está siendo citado por los medios de comunicación sobre una 'maldición'. ¡Por favor, no me asocien con estos estereotipos sin sentido y perezosos. Este hombre no me representa de ninguna manera. Ampliar estos estereotipos es dañino", indicó en 'Twitter'.

En el partido de este martes en el Santiago Bernabéu podremos ver si la maldición de Pep Guardiola con la Champions League continúa.