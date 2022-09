Toni Kroos llegó al Real Madrid como un fichaje brillante. Sólo 25 millones de euros por uno de los mejores mediocentros del mundo. Y en el equipo blanco su rendimiento ha sido espectacular. Protagonista en las cuatro Champions que ha conquistado en el Santiago Bernabéu.

En el podcast de 'OMR' ha detallado cómo fue esa decisión de dejar el Bayern Munich por el Real Madrid: "Es lo mejor que pude hacer, y fue un gran paso en el deporte y en mi vida privada, tenía 24 años y un hijo, no hablaba el idioma".

"Llegas al club más grande del mundo y tienes que funcionar casi de inmediato. Tienes que organizar tu vida y al mismo tiempo estar plenamente presente desde el primer día en el campo, como si llevaras diez años. Gracias a Dios que funcionó bien. Y no, ahora no me voy a ir", dice el alemán.

Una de las claves durante estos años ha sido la relación con Florentino Pérez: "Soy muy cercano a él, es una persona de buen corazón. Desde el primer día me dio la sensación de que estaba feliz de que viniera a su club, lo cual es inusual para el tamaño de una entidad como el Real Madrid".

"Llevo ocho años en el Real Madrid y hubo cercanía desde el primer día. Sé que en estos ocho años no ha pensado ni un segundo en venderme. En ese momento vine por sólo 25 millones de euros, seguramente habría podido venderme más tarde por más dinero", dice sobre el presidente del Madrid.

Sobre la Superliga

Kroos tiene claro que esa Superliga que finalmente no pudo salir adelante debería existir ya: "Debería estar en funcionamiento hace mucho tiempo".

"Creo que llevará un tiempo llevarla a cabo y probablemente no la veré como jugador en activo. Mi opinión al respecto es que sigo creyendo que llegará, pero no puedo decir cuándo", comenta el '8' de los blancos.

Sobre la Premier League y el dinero invertido, deja claro una cosa: "La Premier League no ha ganado un título internacional este año. El dinero de la televisión ha sido significativamente más alto en Inglaterra durante años y, sin embargo, no ha resultado en que los equipos ingleses ganen todo".

Kroos defiende así el potencial de LaLiga, aunque deja claro que si por él fuera ya existiría la Superliga y se estaría enfrentando a los mejores clubes de Europa cada semana.