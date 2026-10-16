El Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas: "Es de extrema gravedad..."

La palabras del presidente de La Liga comparando al Real Madrid con el nazismo a nivel comunicativo han provocado que el club blanco publique un comunicado pidiendo su dimisión.

El Real Madrid no ha pasado por alto las últimas declaraciones de Javier Tebas, presidente de La Liga, sobre el club este viernes. El directivo de la competición ha comparado la situación comunicativa del Madrid con la del nazismo.

Algo que ha enfadado, y mucho, a la entidad de Chamartín que ha respondido con un duro comunicado pidiendo la dimisión de Tebas: "El Real Madrid C. F. considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa. En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", asegura el comunicado.

"El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", continúa el escrito.

El club blanco cree que no hay igualdad: "La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español".

El Madrid insiste, además, en la resolución del 'Caso Negreira': "Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones".

"El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", asegura el escrito.