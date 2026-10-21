Tebas justifica por qué comparó al Real Madrid con el nazismo a nivel comunicativo

El presidente de LaLiga se escuda en comentarios de "otros" para explicar por qué comparó la estrategia de comunicación del Real Madrid con la del Tercer Reich.

La semana pasada, Javier Tebas publicó un mensaje en 'X' en el que aseguraba que la estrategia de comunicación del Real Madrid "recuerda a las tácticas propagandísticas utilizadas por Goebbels, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

El conjunto blanco no tardó en emitir un comunicado pidiendo su dimisión y desde 'laSexta' se informó que el TAD podría inhabilitar al presidente de LaLiga por sus palabras.

Pues bien, 'L'Equipe' publica una entrevista con Tebas en la que el máximo dirigente del fútbol español trata de escudarse y explicar sus palabras.

"No he tratado a nadie de nazi, por supuesto. Hablaba de una estrategia de comunicación. No veo por qué me piden cuentas por eso. Solo hice lo que otros han hecho, políticos españoles o de otros países en el marco del debate público", señala.

"La cuestión de si esta comunicación es apropiada o no, eso es lo que se puede debatir. Por mi parte, la empleo únicamente para describir la forma de comunicación. Me parecería inaudito. Sería inaudito, pero creo que ser apartado de mi puesto es imposible. No hablo de fondo, sino de una manera de comunicar", añade.

A pesar de que el presidente de LaLiga considere que sería "inaudito" e "imposible" su cese por comparar la estrategia de comunicación del Real Madrid con la del Tercer Reich, lo cierto es que el caso se encuentra en el departamento jurídico del CSD.

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