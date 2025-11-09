Ahora

Tragedia

Se suspende el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El encuentro se pausó en el minuto 17 para atender al espectador y se terminó suspendiendo en el descanso cuando se informó de su fallecimiento

Balón de fútbolBalón de fútbolGetty

El mundo del fútbol está de luto. Un aficionado ha perdido la vida en el encuentro de Segunda División: Ceuta -Almería. En el minuto 17, se pausaba el encuentro para atender a un aficionado que había tenido algún problema de salud en la grada.

Se disputaría el resto de la primera mitad y, una vez finalizada con 1-1 en el marcador, se comunicó la suspensión del encuentro por el fallecimiento del espectador previamente atendido.

El Ceuta ha comunicado primero la suspensión del partido: "Se suspende el encuentro durante el tiempo de descanso por el fallecimiento de un seguidor caballa durante el transcurso del encuentro".

Minutos más tarde, ha lanzado un mensaje de ánimo a los familiares de la víctima: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz".

La Unión Deportiva Almería también ha querido dar el pésame a la familia del fallecido: "Tras el fallecimiento del espectador que ha tenido que ser atendido en la grada, el partido queda suspendido. La Unión Deportiva Almería lamenta profundamente el fallecimiento y envía su más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz".

