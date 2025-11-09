Se suspende el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El encuentro se pausó en el minuto 17 para atender al espectador y se terminó suspendiendo en el descanso cuando se informó de su fallecimiento

El mundo del fútbol está de luto. Un aficionado ha perdido la vida en el encuentro de Segunda División: Ceuta -Almería. En el minuto 17, se pausaba el encuentro para atender a un aficionado que había tenido algún problema de salud en la grada.

Se disputaría el resto de la primera mitad y, una vez finalizada con 1-1 en el marcador, se comunicó la suspensión del encuentro por el fallecimiento del espectador previamente atendido.

El Ceuta ha comunicado primero la suspensión del partido: "Se suspende el encuentro durante el tiempo de descanso por el fallecimiento de un seguidor caballa durante el transcurso del encuentro".

Minutos más tarde, ha lanzado un mensaje de ánimo a los familiares de la víctima: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz".

La Unión Deportiva Almería también ha querido dar el pésame a la familia del fallecido: "Tras el fallecimiento del espectador que ha tenido que ser atendido en la grada, el partido queda suspendido. La Unión Deportiva Almería lamenta profundamente el fallecimiento y envía su más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz".