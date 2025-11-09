La llamativa racha del Real Madrid frente al Rayo Vallecano en Vallecas

Los blancos se atascan en el feudo 'rayista' por cuarta temporada consecutiva y puede ver reducida su diferencia con el Barcelona si los de Flick ganan en Balaídos.

El Rayo Vallecano es un auténtico dolor de muelas para los dos grandes del fútbol español. Los de Íñigo Pérez ya pueden decir que son el único equipo de La Liga, de momento, que ha impedido la victoria de Barça y Madrid en su campo.

Los azulgrana pincharon en las primeras jornadas tras un 1-1 y los blancos, con un 0-0, han sido incapaces de perforar la portería del cuadro vallecano. Augusto Batalla ha sido una de las figuras más destacadas del encuentro desbaratando algunas acciones de peligro de los de Xabi Alonso.

El Rayo consiguió anular las acometidas blancas con una gran intensidad defensiva. La zaga local puso fin a la racha de goles de Kylian Mbappé, que llevaba nada más y nada menos que ocho jornadas seguidas de Liga marcando. Ni el la eficacia del francés, ni la electricidad de Vinícius, ni un buen Bellingham consiguieron encontrarle el punto débil a una defensa que dio muy pocas opciones.

Los de Xabi Alonso no recuperan del todo las buenas sensaciones. Tras la derrota en Liverpool, el Real Madrid esperaba poder redimirse con una victoria pero Vallecas ha vuelto a ser territorio de 'pinchazo' para lo blancos por cuarto año consecutivo.

Los blancos, a pesar del empate, siguen líderes pero pueden ver acortada la diferencia de seis puntos que mantiene con el Barça, siempre y cuando los de Flick consigan la victoria ante el Celta en Balaídos. Tras el parón, el Madrid visitará el Martínez Valero para medirse al Elche.

El Rayo Vallecano, por su parte, sigue afincado en la zona media de la clasificación. Los de Íñigo Pérez, tras una semana algo confusa pero vibrante (por la polémica con el enfado entre Iván Balliu y el técnico rayista), visitarán al Real Oviedo en la próxima jornada.