Hristo Stoichkov no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra Ousmane Dembélé en 'TUDN'. El búlgaro ha querido sumarse al mayor culebrón del mercado invernal en LaLiga tras las declaraciones del director deportivo del Barça, Mateu Alemany: "Debe salir inmediatamente".

El extremo francés se niega a renovar y Stoichkov cree que el club blaugrana haría bien apartándole del equipo por su actitud desde que llegó a la ciudad Condal: "Yo me impliqué como extranjero para saber qué era el Barcelona, de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, sabía la historia y tu jamás entendiste qué es Barcelona".

El exfutbolista, igual que los dirigentes de 'Can Barça', pide a Dembélé que abandone el club de inmediato: "Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas el escudo, deja la camiseta y señoras y señores me voy".

"Muchas gracias por estar engañando a la gente que sabe jugar futbol, te lo digo que jugué en esa posición", añadió el búlgaro.

Además, anima al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a dejar salir a todos los jugadores que no quieran estar ahí: "Señor Laporta abra la puerta y que se vaya, esta gente que no siente colores que se vaya, yo sudé esa camiseta".

Por último, Stoichkov también se posiciona del lado del actual entrenador, Xavi Hernández, por la decisión de dejarle fuera de la convocatoria del partido de octavos de Copa del Rey frente al Athletic Club: "Xavi te aplaudo que no lo lleves al vestuario, porque ese vestuario merece respeto, con 121 años de historia se merece respeto y si no lo hace, fuera".