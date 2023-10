A Erling Haaland le da igual la camiseta. Marcaba con el Borussia Dortmund, marca con el Manchester City y también con la selección de Noruega. Este domingo se medirá a España en la clasificación para la Eurocopa 2024.

Y tras marcar dos tantos a Chipre ha dejado una sorprendente confesión. Parece estar cansado de que los fans coreen su nombre: "A veces es un poco estresante y estoy empezando a cansarme un poco de mi propio nombre".

Eso sí, inmediatamente después reflexionó y quiso dejar claro que no era una queja: "Aprecio el apoyo, así que no me quejaré".

La España de Luis de la Fuente y Noruega se verán las caras el domingo en Oslo: "Fue una victoria importante y ahora tenemos que empezar a pensar en España. Todos dimos una buena pelea. Ahora sólo nos queda volver a casa, en Oslo, y prepararnos bien para el próximo partido".

"Sabemos que España es un buen equipo, uno de los mejores. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y toda Noruega debe apoyarnos", ha comentado el goleador noruego.

Sus números con la selección son simplemente espectacular: 27 goles en 27 partidos. Al alcance de muy pocos en el fútbol actual.