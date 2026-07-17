Guardiola, sin favoritos para el Mundial, da la clave para que España gane a Argentina: "Puede marcar la diferencia"

El extécnico del Manchester City explica por qué no tiene favoritos para el Mundial pero también dónde estará la clave para que España gane a Argentina en la final de la Copa del Mundo, que se juega este domingo.

"Yo voy a ganar el Mundial": Pep Guardiola lo tiene claro. Parece una broma pero no lo es, porque el catalán, entrenador del Manchester City hasta la última temporada, será feliz gane quien gane. Y es que asegura que no tiene una selección favorita, porque hay "muchos jugadores de todas las nacionales" con los que ha jugado y a los que ha entrenado a lo largo de su vida y "siempre" apoya a los que le gustan. "Si gana Argentina, hay muchos con los que he jugado. Estaría muy feliz. Lo mismo con Francia, y con el resto", explica, en una entrevista realizada por la plataforma que patrocina a su último club de la Premier, realizada al inicio del Mundial pero publicada a pocos días de la final.

No sólo Argentina, o Francia, también le gustan las "increíbles conexiones" que hay en Portugal. Pero lo cierto es que no adelanta ningún favorito. Y eso que entre sus predicciones sobre lo que iba a ocurrir en esta Copa del Mundo, más de una se ha cumplido. ¿Y de España, cuál es su jugador favorito? No responde directamente, aunque sí ofrece su perspectiva de lo que considera que puede ser clave para que la Roja supere a la Albiceleste en la final.

De primeras, Guardiola es claro sobre cómo ha trabajado España en el fútbol en los últimos años, subrayando la importancia del "valor" que se ha impreso es parte de lo que les ha hecho obtener "grandes éxitos" en el torneo. De hecho, particularmente en lo que respecta a la tempranísima educación de los futbolistas en las academias —"no sólo en Barcelona", matiza—, de donde salen muy bien educados y con una metodología que los ayuda a salir con un concepto global para el juego. "Por eso muchos españoles salen fuera y tienen buenas experiencias", explica.

Sí, ¿pero qué va a pasar en el Mundial? Recordemos que estas palabras no son de ahora, sino del inicio del campeonato. "No sé qué va a pasar...", insistía, aunque apuntaba a un Lamine Yamal un poco rezagado en cuanto a condición física: "Pero este chaval, para la edad que tiene, es un tío que sabe gestionar la presión y sabe que puede ganar". Ahí está una de las claves de una eventual victoria de España. "Creo que si Rodri puede imponer su juego en el mediocampo, él y Pedri, entre ambos y con Yamal, pueden marcar la diferencia", añadía.

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