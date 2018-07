Simeone, Valverde, Zidane o Guardiola, entre los finalistas al 'The Best' a mejor entrenador

PREMIOS 'THE BEST' | FIFA

La FIFA ha hecho pública la lista de once entrenadores que optan la premio 'The Best' a mejor entrenador del 2018. Simeone, Valverde, Zidane, Guardiola, Deschamps, Zlatko Dalic, Stanislav Cherchesov, Gareth Southgate, Roberto Martínez, Massimiliano Allegri y Jürgen Klopp son los nombres de los once elegidos.