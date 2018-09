Simeone: "El empate es justo, pero es una pena no haber ganado"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó el empate (0-0) ante el Real Madrid como "justo", a pesar de que la primera parte le deja con un "sabor amargo" por las ocasiones desperdiciadas, y lamentó el empate en el feudo blanco.

"Creo que no es fácil venir a este estadio. Por el primer tiempo, me voy con un sabor amargo; en el segundo, menos porque fue más equilibrado y al final el empate es justo. Es una pena no haber ganado hoy. Queríamos ganar para seguir la misma línea de los últimos años", declaró Simeone en rueda de prensa.

El Atlético consiguió un empate en el Santiago Bernabéu, en la séptima jornada de LaLiga. Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando el Real Madrid de José Mourinho derrotó 2-0 al Atlético con goles de Cristiano Ronaldo y Özil, los blancos no vencen a los colchoneros en el Campeonato Nacional de Liga.

Como no podía ser de otra manera, el porteño definió el encuentro como "duro", como siempre que visitan el estadio madridista. "En el primer tiempo hicimos méritos; un buen partido de fútbol, con situaciones de gol muy claras y muy buena actuación de su portero. En la segunda parte, empezaron a crecer porque tienen grandes futbolistas. Era lógico sufrir como sufrimos porque no pudimos hilvanar tantas jugadas de ataque como en el primer tiempo", diseccionó.

Además, Simeone explicó por qué en el segundo tiempo los suyos tuvieron más problemas. "Tenían más jugadores entre líneas. Con Asensio y Ceballos, empezaron a sacarnos gente del centro moviéndose entre líneas.

En ese momento, interpretamos que debíamos juntar a los cuatro medios. Y cuando nos estábamos recomponiendo, vimos que era el momento de ser más atrevidos con Correa en la banda", analizó.

Sobre la mano de Casemiro en el área madridista, que el colegiado Martínez Munuera no señaló como penalti, no quiso ahondar en la polémica. "¿Qué quiere que diga? Hay cuatro árbitros arriba y otros cuatro abajo. Se pueden equivocar porque todos nos equivocamos. Las manos son interpretaciones. Todos entendieron que era una jugada normal", concluyó.