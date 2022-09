Antoine Griezmann sigue una temporada más en el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, que se hicieron con sus servicios el pasado verano tras un par de cursos en el Barça, cuentan con el galo en sus filas con una curiosa cláusula que está limitando, de momento, los minutos del 8 con los madrileños en su segunda etapa junto a Simeone.

Y es que el equipo del Metropolitano no tiene al jugador en propiedad, sino que está a préstamo del Barça. Fue lo pactado, dos temporadas cedido con una compra obligatoria al finalizar la segunda en caso de que se dé una circunstancia que el Atleti, en tres partidos que se llevan de LaLiga, está evitando que pase.

Porque todo depende de los minutos que dispute Griezmann. Si juega 45 minutos o más en el 50% de los partidos de la temporada, el Atlético deberá abonar al Barça un total de 40 millones de euros por el jugador.

No están del todo convencidos de hacerlo, pues el jugador ya sobrepasa la treintena y en su primer curso su rendimiento no fue el esperado. Y por ello Griezmann no solo no ha sido titular en lo que llevamos de temporada sino que siempre ha aparecido pasado el minuto 60.

Y marcando dos goles en tres encuentros, a pesar de los pocos minutos de juego que tiene para lucir habilidades. Ahora, en rueda de prensa y en la previa al encuentro contra la Real Sociedad, Simeone lo ha dejado claro.

"¿Los minutos de Griezman? Ya me conocen, desde hace diez años. Soy un hombre de club. Siempre lo seré", afirmó el argentino.

E insistió: "Hay que hacer entender a los jugadores que jugar bien 30 minutos es más importante que jugar 60 mal".