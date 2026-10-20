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Por intentar vender el mundial

Serio aviso de la UEFA a Infantino: "Si no revela la información..."

La UEFA ha lanzado un ultimátum a Infantino: tendrá que justificar su plan de vender el mundial o pedirán formalmente su salida.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino El presidente de la FIFA, Gianni InfantinoReuters

La UEFA se planta. Ha pedido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que dé explicaciones claras sobre su plan fallido de vender los derechos del mundial. Y si no lo hace, amenazan con retirarle el apoyo y pedir formalmente su salida.

Infantino tiene que publicar todos los documentos relacionados con esa intención de venta. Y deberá hacerlo antes del 2 de noviembre.

Según ha desvelado el medio 'BBC Sport', el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis ha pedido explicaciones: "Otras siguen sin respuesta y la información y documentación solicitadas no han sido facilitadas".

"Cualquier negativa a revelar información o documentos deberá justificarse de forma individual, exponiendo claramente los motivos específicos en los que se fundamenta", dice.

Pide una "respuesta inmediata" y reformas para que Infantino no pueda volver a lanzar su plan de vender los derechos del mundial: "Estas preguntas requieren una respuesta inmediata. No pueden posponerse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA; asimismo, las futuras reformas de gobernanza no pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya adoptadas ni a la rendición de cuentas por las mismas".

UEFA, CONCACAF y AFC pidieron la dimisión de Infantino por este plan, pero el presidente acabó reculando y pidiendo disculpas. Pero ahora para la UEFA esas disculpas no son suficientes.

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