Honda cierra la parrilla de MotoGP: Moreira da el gran salto y asoma David Alonso

Diogo Moreira será piloto de fábrica en 2027 tras su año rookie y su asiento en LCR lo coge David Alonso.

La parrilla de MotoGP de 2027 ya está completa. Honda ha confirmado las dos piezas que faltaban. Al equipo oficial salta el rookie Diogo Moreira, que ha impresionado al equipo japonés; y David Alonso, ahora en Moto2, sube a LCR Honda.

Moreira será entonces el compañero de Fabio Quartararo; y David Alonso competirá con Johan Zarco.

En Honda están encantados con el trabajo de Moreira: "Es un piloto con gran talento y capacidad para adaptarse rápidamente. Su fichaje es un paso más en nuestro objetivo de volver a luchar por los títulos en MotoGP. Tendremos una pareja de pilotos muy competitiva el año próximo".

Y él da las gracias por la oportunidad: "Correr en el equipo oficial Honda es algo que siempre sueñas como piloto. Agradezco a HRC la fe que han puesto en mi. Hasta ahora hemos hecho un gran trabajo para adaptarnos a la moto y las sensaciones de cara al futuro son muy positivas".

Honda sigue dando pasos, aunque muy poco a poco, para volver a colarse en la zona noble de la tabla.

Y por ello están introduciendo cambios importantes en su parrilla. Quartararo es su nueva estrella... y a su lado está un Moreira que ha deslumbrado en su temporada de debut en la categoría reina del motociclismo.

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