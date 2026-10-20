Márquez recuerda la primera vez que vio los datos de Jorge Martín en Ducati: "Me impresionó"

El piloto de Ducati reconoce el "talentazo" de Jorge Martín: "Es verdad que él va muy descolgado de la moto".

Jorge Martín y Marc Márquez están luchando por el título de MotoGP. Son solo dos puntos de diferencia entre ambos pilotos. Y han intercambio elogios en la previa del Gran Premio de Australia. Marc ha recordado cuando vio los datos de su rival por primera vez en Ducati.

En palabras que publica 'Marca', Márquez habla así de su rival: "Para mí, Martín es un piloto con mucho talento, un talentazo. La temporada pasada tuvo también un año muy complicado, de muchas lesiones...".

"Pero cuando salté a Ducati y tuve la posibilidad de ver los datos de todos los pilotos de la marca, Jorge era de los que más me impresionaba, a nivel de cómo pilotaba y de lo que era capaz de hacer. Tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío, muy a la frenada", dice el piloto de Cervera.

Eso sí, son estilos muy diferentes: "Es verdad que él va muy descolgado de la moto, pero es un piloto que no se achanta, es de los guerreros".

Phillip Island es el escenario de la nueva batalla de MotoGP que está llegando a su final. Y está muy apretado.

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