Infantino, presidente de la FIFA, cobró millones de euros en negro para vivir a todo trapo en Miami

Según publica 'The Times', el ítalo-suizo percibió millones de euros en fondos no declarados por parte de la entidad responsable de organizar el Mundial en Estados Unidos.

Escándalo en la FIFA por un caso de corrupción que ha destapado el diario británico 'The Times' sobre su presidente, Gianni Infantino.

El ítalo-suizo está acusado de presunto fraude fiscal por cobrar millones de euros en fondos no declarados para sufragar un lujoso estilo de vida en Miami.

La entidad responsable de organizar el Mundial de Estados Unidos se habría hecho cargo de realizar estos pagos no declarados al presidente del organismo rector del fútbol.

El citado medio informa que solo en 2024 Infantino recibió 1,6 millones de euros en negro aparte de los 4,274 millones de francos suizos correspondientes a su sueldo.

De ese montante, más de 500.000 euros estaban justificados como "otras compensaciones sujetas a declaración".

Este más de medio millón de euros habría servido para pagar el alquiler de una mansión frente al mar en Sunset Islands (Miami).